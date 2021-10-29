Ето'О переконаний, що Моурінью приведе Рому до Скудетто
23:05 - Читать на русском
Екс-нападник Барселони Самюель Ето'О позитивно відгукнувся про роль Жозе Моурінью в римському колективі.
"Моурінью – феномен. Він єдиний, хто спроможний знову зробити Рому чемпіоном Італії через стільки років без титулу", – цитує Ето'О Marca.
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Самюель та Жозе між собою пересікались. Спершу в Інтері у 2009-2010 роках, а пізніше камерунець грав під керівництвом португальця у Челсі протягом 2013-2014 років.
Що стосується Роми, то вона востаннє вигравала Скудетто у сезоні 2000/01. Зараз "вовки" під керівництвом Моурінью йдуть четвертими в турнірній таблиці Серії А.
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