"Моурінью – феномен. Він єдиний, хто спроможний знову зробити Рому чемпіоном Італії через стільки років без титулу", – цитує Ето'О Marca.

Ето'О не має сумнівів щодо володаря "Золотого м'яча-2021"

Самюель та Жозе між собою пересікались. Спершу в Інтері у 2009-2010 роках, а пізніше камерунець грав під керівництвом португальця у Челсі протягом 2013-2014 років.

Що стосується Роми, то вона востаннє вигравала Скудетто у сезоні 2000/01. Зараз "вовки" під керівництвом Моурінью йдуть четвертими в турнірній таблиці Серії А.

Маліновський у 100-му матчі за Аталанту: долучився до гола, нервував і хибив – є один тривожний симптом