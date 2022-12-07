Бывшая звезда сборной Камеруна, а ныне президент тамошней федерации футбола Самюэль Это'О вынужден был извиняться за нападение на фаната на ЧМ-2022.

"Мои искренние извинения. 5 декабря после матча Бразилия – Южная Корея у меня возникла жесткая ссора с человеком, которая, вероятно, была болельщиком Алжира. Я бы хотел извиниться за потерю контроля и реакцию, которая мне не присуща. Я прошу прощения у общественности за этот досадный инцидент .

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Обязуюсь продолжать противостоять неустанным провокациям и ежедневным преследованиям некоторых алжирских поклонников. Действительно, после матча Камерун – Алжир я стал объектом оскорблений и обвинений в мошенничестве без доказательств. Во время этого чемпионата мира алжирцы придирались и донимали камерунских болельщиков также из-за этого.

Хочу отметить, что сценарий поражения Алжира был жесток, но полностью соответствовал правилам и этике нашего спорта. Все апелляции, поданные Федерацией футбола Алжира в компетентные юрисдикции, были отклонены.

Поэтому я призываю алжирские власти и федерацию взять на себя обязательство положить конец этой нездоровой ситуации до того, как произойдет более серьезная трагедия. Болельщикам "фенеков" я желаю обрести покой и возможность преодолеть разочарование от болезненного поражения, которое уже позади", – написал Это'О в Twitter .

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