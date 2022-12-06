Вчера легендарный камерунец избил мужчину, который надоедал ему у стадиона после матча ЧМ-2022. Жертвой Сэмми оказался алжирский блоггер с ником Sadouni SM, сообщает Actu Cameroun.

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Это'О фотографировался с фанатами, когда к нему подошел незнакомец с камерой и начал что-то громко кричать. Свидетели утверждают, что экс-звезда сборной Камеруна пытался игнорировать "гостя", но тот никак не успокаивался. В конце концов Это'О не выдержал, ударив Sadouni SM ногой.

Алжирец якобы оскорблял президента камерунской Федерации футбола, вспомнив скандальный выход на ЧМ-2022. В финале отбора "Неукротимые львы" одолели именно сборную Алжира с решающим голом на 120+4 минуте ответного матча. Sadouni SM кричал, что Это'О тогда подкупил главного арбитра Бакари Гассама.

Блогер уже обратился в полицию Катара и ждет наказания для звезды. Алжирец показал несколько синяков, жалуется на повреждение челюсти, а также утверждает, что ему разбили камеру. Это'О и Федерация футбола Камеруна пока никак не комментировали скандал.

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