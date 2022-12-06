Это'О брутально ударил фаната на чемпионате мира – камеры зафиксировали зверства легенды
Экс-звезда сборной Камеруна, а ныне президент местной федерации футбола Самюэль Это'О в последнее время постоянно попадает в разнообразные скандалы.
Экс-форвард Интера и Барселоны пришел посмотреть матч 1/8 финала ЧМ Бразилия – Южная Корея и буквально сошел с ума.
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По дороге со стадиона 41-летнего Это'О обступила кучка фанатов. Сначала камерунец охотно делал фотографии, демонстрируя исключительную любезность. Впрочем, все изменилось, когда к нему подошел еще один человек с камерой и что-то сказал. Сэмми разозлился, начал преследовать "оператора" и в конце концов грубо ударил ногой на глазах десятков человек. Жертва Это'О упал на землю, но толпа спасла от продолжения самосуда.
В нынешнем году трехкратный победитель ЛЧ постоянно попадает в скандалы. Это'О получил 22 месяца условного тюремного срока за неуплату налогов в Испании, а перед Мундиалем устроил странные торги за право поставлять форму для сборной Камеруна.
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