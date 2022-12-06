Колишня зірка збірної Камеруну, а нині президент тамтешньої федерації футболу Самюель Ето'О змушений був просити вибачення за напад на фаната на ЧС-2022.

"Мої щирі вибачення. 5 грудня після матчу Бразилія – Південна Корея у мене виникла жорстка сварка з людиною, яка, ймовірно, була вболівальником Алжиру. Я б хотів перепросити за втрату контролю та реакцію, яка мені не притаманна. Я прошу вибачення у громадськості за цей прикрий інцидент.

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Зобов'язуюсь продовжувати протистояти невпинним провокаціям і щоденним переслідуванням деяких алжирських прихильників. Справді, після матчу Камерун – Алжир я став об'єктом образ і звинувачень у шахрайстві без жодних доказів. Під час цього чемпіонату світу алжирці прискіпувались та дошкуляли камерунським уболівальникам також через це.

Хочу відзначити, що сценарій поразки Алжиру був жорстоким, але цілком відповідав правилам та етиці нашого спорту. Усі апеляції, подані Федерацією футболу Алжиру до компетентних юрисдикцій, були відхилені.

Тому я закликаю алжирську владу та федерацію взяти на себе зобов'язання покласти край цій нездоровій ситуації до того, як станеться більш серйозна трагедія. Уболівальникам "фенеків" я бажаю знайти спокій і змогу подолати розчарування від болісної поразки, яка вже позаду", – написав Ето'О у Twitter.

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