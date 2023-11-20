Хавбек сборной Испании и Барселоны Гави не мог принять информацию о тяжелой травме, которую получил в матче отбора к Евро-2024 против Грузии.

Атмосфера в раздевалке сборной Испании напоминала поминки из-за тяжелой травмы Гави, сообщает Relevo. Никто не решался повысить голос в раздевалке, а тишину нарушали лишь крики и плач игрока Барселоны.

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Игрок не мог осознать диагноз врачей "Фурии Рохи" – разрыв крестообразных связок. "Этого не может быть, этого не может быть, я должен играть", – повторял Гави, который впервые получил такую серьезную травму. Ламин Ямал и Ферран Торрес были наиболее поражены травмой одноклубника из Барселоны, а президент Федерации футбола Испании Педро Роча помог доставить Гави как можно скорее в Барселону.

Напомним, что Гави покинул поле на 26 минуте встречи против Грузии. Если предварительный диагноз (разрыв крестообразных связок) подтвердится, то полузащитник пропустит от шести до восьми месяцев, а это означает, что он не сыграет до конца сезона.

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