Полузащитник сборной Испании и Барселоны Гави не смог доиграть встречу отбора на Евро-2024 против Грузии.

Международная пауза принесла дополнительные проблемы каталонцам. Во время матча Испании и Грузии Гави покинул поле на 26 минуте, держась за колено и в слезах.

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Согласно информации AS, первые медицинские тесты показали, что у полузащитника Барселоны разрыв крестообразной связки. Если предварительный диагноз подтвердится, то Гави пропустит от шести до восьми месяцев, а это означает, что он не сыграет до конца сезона.

Стоит заметить, что главный тренер Луис де ла Фуэнте выпускал полузащитника Барселоны в каждом матче сборной.

Всего Гави в текущем сезоне во всех турнирах принял участие в 21 официальном матче.

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