Хавбек збірної Іспанії та Барселони Гаві не міг прийняти інформацію про важку травму, якої зазнав у матчі відбору до Євро-2024 проти Грузії.

Атмосфера у роздягальні збірної Іспанії нагадувала поминки через важку травму Гаві, повідомляє Relevo. Ніхто не наважувався підвищити голос у роздягальні, а тишу порушували лише крики та плач гравця Барселони.

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Гравець не міг усвідомити діагноз лікарів "Фурії Рохи" – розрив хрестоподібних зв'язок. "Цього не може бути, цього не може бути, я повинен грати", – повторював Гаві, який вперше зазнав такої серйозної травми. Ламін Ямал та Ферран Торрес були найбільш вражені травмою одноклубника з Барселони, а президент Федерації футболу Іспанії Педро Роча допоміг доставити Гаві якомога швидше до Барселони.

Нагадаємо, що Гаві покинув поле на 26 хвилині зустрічі проти Грузії. Якщо попередній діагноз (розрив хрестоподібних зв'язок) підтвердиться, то півзахисник пропустить від шести до восьми місяців, а це означає, що він не зіграє до кінця сезону.

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