Домашняя форма выдержана в стандартных красно-белых цветах, выездная – синяя – с элементами герба Белграда и "линией жизни", которая присутствует в знаменитом фанатском лозунге. Третий комплект - бело-синий с красными вставками.

Детская команда Динамо отказалась играть против приспешников Путина

Фанаты "красно-белых" в комментариях на различных сайтах и форумах, а также в соцсетях раскритиковали подобный дизайн. "Отвратительный, бледный, безликий", – написал один из болельщиков Звезды и получил за свой комментарий большое количество "лайков". Другой болельщик отметил: "Это Звезда или Зенит?". По состоянию на утро четверга публикация о новой форме в официальном аккаунте клуба собрала только 712 "лайков". При том, что на страничку клуба подписаны почти 190 тысяч болельщиков.

Форму чемпиона Сербии особенно портит название спонсора – Газпром. Несмотря на то, что война между террористической Россией и Украиной продолжается уже более 500 дней, сильнейший клуб Сербии продолжает сотрудничать с путинским режимом, получая за это кровавые деньги.

Црвена Звезда "обкатала" новую форму в товарищеском матче с Фиорентиной и неожиданно обыграла итальянскую команду со счётом 5:0.

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