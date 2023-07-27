"Це Звезда чи Зеніт?": чемпіон Сербії презентував форму з російським слідом – фанати обурені
У середу, 26 липня, Црвена Звезда представила три комплекти форми на сезон 2023/2024.
Домашня форма витримана в стандартних червоно-білих кольорах, виїзна – синя – з елементами герба Белграда та "лінією життя", що присутня в знаменитому фанатському гаслі. Третій комплект – біло-синій із червоними вставками.
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Фанати "червоно-білих" у коментарях на різних сайтах і форумах, а також у соцмережах розкритикували такий дизайн. "Огидний, блідий, безликий", – написав один із уболівальників Црвени Звезди і отримав за свій коментар велику кількість "лайків". Інший вболівальник зазначив: "Це Звезда чи Зеніт?". Станом на ранок четверга публікація про нову форму в офіційному акаунті клубу зібрала тільки 712 "вподобайок". При тому, що на сторінку клубу підписані майже 190 тисяч уболівальників.
Форму чемпіона Сербії особливо псує назва спонсора – Газпром. Незважаючи на те, що війна між терористичною Росією та Україною триває вже понад 500 днів, найсильніший клуб Сербії продовжує співпрацювати з путінським режимом, отримуючи за це криваві гроші.
Црвена Звезда "обкатала" нову форму в товариському матчі з Фіорентиною і несподівано обіграла італійську команду з рахунком 5:0.
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