Домашня форма витримана в стандартних червоно-білих кольорах, виїзна – синя – з елементами герба Белграда та "лінією життя", що присутня в знаменитому фанатському гаслі. Третій комплект – біло-синій із червоними вставками.

Дитяча команда Динамо відмовилась грати проти поплічників Путіна

Фанати "червоно-білих" у коментарях на різних сайтах і форумах, а також у соцмережах розкритикували такий дизайн. "Огидний, блідий, безликий", – написав один із уболівальників Црвени Звезди і отримав за свій коментар велику кількість "лайків". Інший вболівальник зазначив: "Це Звезда чи Зеніт?". Станом на ранок четверга публікація про нову форму в офіційному акаунті клубу зібрала тільки 712 "вподобайок". При тому, що на сторінку клубу підписані майже 190 тисяч уболівальників.

Форму чемпіона Сербії особливо псує назва спонсора – Газпром. Незважаючи на те, що війна між терористичною Росією та Україною триває вже понад 500 днів, найсильніший клуб Сербії продовжує співпрацювати з путінським режимом, отримуючи за це криваві гроші.

Црвена Звезда "обкатала" нову форму в товариському матчі з Фіорентиною і несподівано обіграла італійську команду з рахунком 5:0.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках