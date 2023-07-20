Команда Динамо 2009 года рождения принимает участие в международном турнире в Болгарии.

Одним из соперников юных динамовцев в группе стала сербская Црвена Звезда, которая поддерживает российских оккупантов, сообщает официальный сайт Динамо.

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"Учитывая все обстоятельства (участие первой команды Црвены Звезды на турнире в России, наличие на форме логотипа спонсора терроризма "Газпром" и т.д.) наша команда отказалась выходить на поле против сербских соперников", – говорится в сообщении на сайте киевлян.

Отмечается, что поединки с другими соперниками в группе состоятся согласно расписанию турнира.

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