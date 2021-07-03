Легенда сборной Англии Алан Ширер возмущен действиями итальянца Чиро Иммобиле, который нагло "выпрашивал" пенальти в матче 1/4 финала Евро против Бельгии (2:1).

"Я даже не хочу смеяться, потому что это выглядело жалко. Все видели, как он посмотрел на рефери еще перед голом. Все выглядело очень неуклюже.

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Впрочем, в целом это был отличный футбольный матч. На последних минутах итальянцам пришлось использовать все свои навыки и опыт. Двое "стариков", Бонуччи и Кьеллини, были прекрасны", – цитирует Ширера Time.

Добавим, что Иммобиле и компания продолжают свой путь на Евро. 6 июля Италия в полуфинале встретится с Испанией.

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