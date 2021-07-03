Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле был пойман на горячем в матче 1/4 финала Евро против Бельгии (1:2).

Звезда "Скуадры Адзурры" хотел хитростью выпросить пенальти перед первым голом своей команды.

Бельгия – Италия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Иммобиле в обоюдной борьбе столкнулся ногами с Вертонгеном и упал в штрафной, как подкошенный. Атака сборной Италии продолжилась, и Барелла таки вогнал мяч в сетку. Внезапно произошло настоящее "чудо" – Иммобиле немедленно забыл об адской боли, встал и побежал праздновать с партнерами.

Нападающий Лацио повторил методы, которые Александр Алиев использовал еще в 2008-м. В матче Лиги чемпионов против Арсенала тогда еще хавбек Динамо скорчился в центре поля, но немедленно "исцелился", как только мяч вернулся к его команде.

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Неповторимый оригинал Алиева:

Жалкая копия Иммобиле: