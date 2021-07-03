Легенда збірної Англії Алан Ширер обурений діями італійця Чіро Іммобіле, який нахабно "випрошував" пенальті в матчі 1/4 фіналу Євро проти Бельгії (2:1).

"Я навіть не хочу сміятися, бо це виглядало жалюгідно. Всі бачили, як він подивився на рефері ще перед голом. Все виглядало дуже незграбно.

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Втім, загалом це був відмінний футбольний матч. На останніх хвилинах італійцям довелося використовувати всі свої навички і досвід. Двоє "стариганів", Бонуччі і К'єлліні, були прекрасні", – цитує Ширера Time.

Додамо, що Іммобіле і компанія продовжують свій шлях на Євро. 6 липня Італія у півфіналі зустрінеться з Іспанією.

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