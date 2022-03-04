"Хочу обратиться к россиянам. Я родился в Енакиево, город в Донецкой области Украины. Отец – русский, мать – украинка. Я жил в Донецке, а в 2008 году переехал в Киев. Я – русскоязычный украинец.

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Я могу подтвердить: никогда в Украине мне никто не указывал, на каком языке говорить, в какую церковь ходить. Меня знают и в Донецке, и везде в Донецкой области. Поэтому все эти сказки, которые придумывают русские, – это в прямом смысле сказки", – отметил Денисов в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины дают достойный отпор оккупантам и уничтожают врага, который теперь стал атаковать гражданских людей.

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