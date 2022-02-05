"Я не хочу это комментировать. Я могу прокомментировать игру, но не гол и не красную карточку после реакции на это. Я предпочитаю избегать этого. Мы можем поговорить об игре, но о другом не хочу. Дженоа отчаянно борется за очки, чтобы обеспечить себе спасение, поэтому они играют безобразно и смогли забрать домой то, что хотели. Это не критика, потому что если бы я был на их месте, то, наверное, поступил бы так же.

Рома в скандальном матче не смогла обыграть Дженоа

Наш гол не засчитали, и я не хочу судить об этом инциденте, потому что он мог развиваться по-разному. Если судья принял правильное решение, то наш вид спорта, много лет назад ставший любимым видом спорта, изменился. Это другой вид спорта. Если это фол, это уже не футбол, надо называть это иначе. Нам нужно другое название, потому что это другой вид спорта.

Если арбитр ошибся и не засчитал гол, он будет первым, кто расстроится из-за этого. Для Ромы это дежавю, потому что в нынешнем сезоне с нами такое уже случалось много раз. Есть и третий вариант, заключающийся в том, что наш клуб выглядит мелким в глазах тех людей, у которых есть власть. Я оставляю это там, поскольку Моуринью, приехавший сюда семь месяцев назад – это другой человек, чем раньше", – приводит слова португальца Football Italia.

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