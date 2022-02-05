"Я не хочу це коментувати. Я можу прокоментувати гру, але не гол і не червону картку після реакції на це. Я волію уникати цього. Ми можемо поговорити про гру, але про інше не хочу. Дженоа відчайдушно бореться за очки, щоб забезпечити собі порятунок, тому вони грають потворно і змогли забрати додому те, що хотіли. Це не критика, бо якби я був на їхньому місці, то, напевно, вчинив би так само.

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Наш гол не зарахували, і я не хочу судити про цей інцидент, тому що він міг розвиватися по-різному. Якщо суддя ухвалив правильне рішення, то наш вид спорту, який багато років тому став улюбленим видом спорту, змінився. Це інший вид спорту. Якщо це фол, то це вже не футбол, треба називати це інакше. Нам потрібна інша назва, бо це інший вид спорту.

Якщо арбітр помилився і не зарахував гол, він буде першим, хто засмутиться через це. Для Роми це дежавю, бо у нинішньому сезоні з нами таке вже траплялося багато разів. Є і третій варіант, який полягає в тому, що наш клуб вигладає дрібним у очах тих людей, які мають владу. Я залишаю це там, оскільки Моурінью, який приїхав сюди сім місяців тому – це інша людина, ніж раніше", – наводить слова португальця Football Italia.

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