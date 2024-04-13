"Мы позволили "матрасникам" больше контролировать нас, это не входило в наш план. До счета 1:1 я думаю, что игра была под контролем. Ключевым моментом был пенальти в компенсированное время и игра, которая привела к их голу. Затем во втором тайме, когда они забили гол, они очень хорошо руководили игрой.

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Пенальти на Савио? Мы видели видео. Это не логично, что VAR не посмотрели хотя бы для того, чтобы пересмотреть это. Я понимаю, что у арбитра могут возникнуть сомнения, если он находится за пределами штрафной, если он споткнулся. Но это удар, это пенальти.

Во втором тайме, после счета 3:1, они очень хорошо действовали. Во втором тайме все было наоборот, чем при 0:1. Они очень хорошо руководили игрой и не давали нам бегать, они очень хорошо закрывали пространства, и нам было тяжело", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, что на 47-й минуте в штрафной площадке Атлетико столкнулись Рейнилду и Савио. Бразилец упал, но арбитр матча не увидел нарушения правил.

Жирона сейчас находится на третьей строчке с 65 баллами. Атлетико занимает четвертое место с 61 очком.

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