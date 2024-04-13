"Ми дозволили "матрацникам" більше контролювати нас, це не входило в наш план. До рахунку 1:1 я думаю, що гра була під контролем. Ключовим моментом був пенальті в компенсований час і гра, яка призвела до їхнього голу. Потім у другому таймі, коли вони забили гол, вони дуже добре керували грою.

Гол Довбика та шалений втрачений момент українця у відеоогляді матчу Атлетіко – Жирона – 3:1

Пенальті на Савіо? Ми бачили відео. Це не логічно, що VAR не подивилися хоча б для того, щоб переглянути це. Я розумію, що в арбітра можуть виникнути сумніви, якщо він знаходиться за межами штрафної, якщо він спіткнувся. Але це удар, це пенальті.

У другому таймі, після рахунку 3:1, вони дуже добре діяли. У другому таймі все було навпаки, ніж при 0:1. Вони дуже добре керували грою і не давали нам бігати, вони дуже добре закривали простори, і нам було важко", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, що на 47 хвилині у штрафному майданчику Атлетіко зіткнулися Рейнілду та Савіо. Бразилець впав, але арбітр матч не побачив порушення правил.

Жирона наразі перебуває на третій сходинці з 65 балами. Атлетіко посідає четверте місце з 61 очком.

Гол Довбика не врятував Жирону в Мадриді – каталонці подарували Атлетіко три м'ячі, а українець промахнувся у порожні