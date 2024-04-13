Атлетико переиграл Жирону (3:1) в 31 туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Артем Довбик быстро открыл счет. Уже на 4 минуте матча украинец вывел свою команду вперед. Стоит заметить, что гол для Артема стал 17 в Ла Лиге. Впрочем, Жироне не удалось выдерживать свое преимущество. Гризманн удачно реализовал пенальти, а Анхель Корреа забил гол в раздевалку.

Гол Довбика не спас Жирону в Мадриде – каталонцы подарили Атлетико три мяча, а украинец промахнулся в пустые

После перерыва Антуан оформил еще один мяч в ворота команды Мичела. У Довбика был прекрасный шанс на 56 минуте сократить отставание, но Артем не попал в пустые ворота. До финального свистка счет не изменился.

Жирона находится на третьей строчке с 65 баллами. Атлетико занимает четвертое место с 61 очком.