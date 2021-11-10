Лидер и капитан Боснии и Герцеговины Эдин Джеко сохраняет шансы выйти на поле в решающих матчах отбора в ЧМ-2022 против Финляндии и Украины.

Элвир Рахимич – ассистент Ивайло Петева в тренерском штабе сборной БиГ – пообщался со СМИ незадолго до поединка квалификации на чемпионат мира-2022 против Финляндии. Игра состоится в субботу, 13 ноября, в Боснии и Герцеговине.

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"Да, мы осознаем, что сразу шестеро игроков "висят" на желтых карточках и в случае получения предупреждения в игре с финнами пропустят матч против Украины. Но ситуация от этого не меняется, нас это не тяготит. Пока Босния и Герцеговина сосредоточена только на матче против Финляндии – на поле выйдут только лушие. Об Украине будем думать позже" –, заявил Рахимич в комментарии на официальном сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Отдельно ассистент главного тренера упомянул об Эдине Джеко. Лидер и капитан национальной команды (118 матчей, 60 голов) получил повреждение в миланском дерби и рискует пропустить оба поединка своей сборной. Впрочем, в Боснии надеются на восстановление 35-летнего нападающего Интера, который быстро адаптировался в новом клубе и уже является лучшим бомбардиром "нерадзурри" – 8 голов и 3 ассиста в 16 матчах сезона. Джеко прибыл на сбор национальной команды с травмой, чем вызвал недовольство Симоне Индзаги. Наставник Интера опасается, что бомбардир рискует получить рецидив повреждения, форсируя свое восстановление.

"Мы все надеемся и верим, что Джеко восстановится и выйдет на поле в обоих матчах. Пока все идет хорошо. Да, я слышал о недовольстве Симоне Индзаги, который не хочет, чтобы мы рисковали Эдином, но это смешно. Если он будет готов, то обязательно сыграет за сборную", – цитирует Рахимича Football Italia.

Решающий для Украины матч против Боснии и Герцеговины состоится 16 ноября. Пока подопечные Петракова идут на втором месте группы, но главные конкуренты – боснийцы и финны – сыграли на матч меньше. Уже в субботу "сине-желтые" могут опуститься на третье место в случае победы одной из указанных команд, которые определят сильнейшего в очном матче.

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