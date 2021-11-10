Лідер і капітан Боснії і Герцеговини Едін Джеко зберігає шанси вийти на поле у вирішальних матчах відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії та України.

Елвір Рахіміч – асистент Івайло Петева у тренерському штабі збірної БіГ – поспілкувався зі ЗМІ незадовго до поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії. Гра відбудеться у суботу, 13 листопада, в Боснії і Герцеговині.

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"Так, ми усвідомлюємо, що одразу шестеро гравців "висять" на жовтих картках і у випадку отримання попередження у грі з фінами пропустять матч проти України. Але ситуація від того не змінюється, нас це не обтяжує. Наразі Боснія і Герцеговина зосереджена лише на матчі проти Фінляндії – на поле вийдуть лише найсильніші. Про Україну будемо думати пізніше", – заявив Рахіміч у коментарі офіційному сайту Футбольного союзу Боснії і Герцеговини.

Окремо асистент головного тренера згадав про Едіна Джеко. Лідер і капітан національної команди (118 матчів, 60 голів) отримав пошкодження у міланському дербі та ризикує пропустити обидва поєдинки своєї збірної. Втім, у Боснії сподіваються на відновлення 35-річного нападника Інтера, який швидко адаптувався в новому клубі і вже є найкращим бомбардиром "нерадзуррі" – 8 голів і 3 асисти в 16-ти матчах сезону. Джеко прибув на збір національної команди з травмою, чим викликав незадоволення Сімоне Індзагі. Наставник Інтера побоюється, що бомбардир ризикує отримати рецидив пошкодження, форсуючи своє відновлення.

"Ми всі сподіваємося та віримо, що Джеко відновиться і вийде на поле в обох матчах. Поки що все йде добре. Так, я чув про невдоволення Сімоне Індзагі, який не хоче, щоб ми ризикували Едіном, але це смішно. Якщо він буде готовий, то обов'язково зіграє за збірну", – цитує Рахіміча Football Italia.

Вирішальний для України матч проти Боснії і Герцеговини відбудеться 16 листопада. Наразі підопічні Петракова йдуть на другому місці групи, але головні конкуренти – боснійці та фіни – зіграли на матч менше. Вже у суботу "синьо-жовті" можуть опуститися на третю позицію в разі перемоги однієї з вказаних команд, які визначать сильнішого в очному матчі.

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