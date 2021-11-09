Защитник боснийцев Анель Ахмедходжич уверен, что "12-й игрок" существенно поможет его команде в решающих матчах отбора на чемпионат мира 2022 года.

"Я всегда чувствую себя хорошо, когда приезжаю на сборы национальной команды. Мне нравится, когда я представляю свою страну. Мы с большим оптимизмом смотрим на предстоящие матчи.

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Я думаю, что у нас есть хорошие шансы добиться положительных результатов. Мы ожидаем, что трибуны будут полностью заполнены, и мне хочется сыграть в такой обстановке. Поддержка болельщиков, безусловно, станет для нас значительным преимуществом над Финляндией и Украиной", – цитирует Ахмедходжича официальный сайт Футбольного союза БиГ.

Напомним, матч между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября в Зенице. Начало встречи в 21:45.

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