УЕФА разработал предварительный план доигрывания еврокубков – известна ориентировочная дата матча Шахтера

Ожидается, что Лига чемпионов и Лига Европы 2019/20 будут завершены в августе - после того, как завершатся национальные чемпионаты.

Все поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы запланировано сыграть только в августе. Ориентировочно 7-8 числа будут проведены ответные матчи 1/8 финала ЛЧ: Барселона – Наполи, Манчестер Сити – Реал, Бавария – Челси и Ювентус – Лион. Первые четвертьфиналы пройдут 11-12 августа, а ответные – 14-15, сообщает Sky Sport Italia.

Уже через несколько дней планируют провести и полуфиналы самого престижного клубного турнира Европы – 18-19 и 21-22 августа. Как сообщалось ранее, финал будет сыгран 29 августа в Стамбуле, а новый сезон Лиги чемпионов стартует во второй половине октября.

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Лига Европы возобновится несколько раньше, поскольку не все команды сыграли первые поединки 1/8 финала. Как ожидается, соревнования во втором по рангу еврокубке возобновятся 2 или 3 августа. А вот 6 августа планируется проведение ответных матчей 1/8 финала – именно тогда Шахтер должен принять Вольфсбург (первый матч на выезде "горняки" выиграли со счетом 2:1). 10 и 13 августа определены как даты 1/4 финала, а 17 и 20 числа – 1/2 финала. Финал пройдет в Гданьске 27 августа.

Ожидается, что эти изменения будут утверждены на специальной конференции УЕФА, которая запланирована на 23 апреля. Напомним, из-за пандемии коронавируса УЕФА вынужден был приостановить проведение еврокубкового сезона. Так же остановлены все чемпионаты Европы (за исключением Беларуси).

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