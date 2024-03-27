Полузащитник сборной Исландии Арнор Ингви Траустасон высказался после поражения от Украины (1:2) в квалификации отбора на Евро-2024.

"Сейчас очень тяжело. Мы были очень близки к тому, чтобы добыть путевку. Очень тяжелый момент. Мы потеряли уверенность в том, что можем осмелиться удержать мяч. Просто перестали доверять себе. Многое пошло не так.

Украина – Исландия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Когда Украина сделала счет 2-1, стадо еще тяжелее. Старались больше держать мяч и создали несколько моментов. Микаэль нанес удар головой после паса Финнссона, но на этом все.

Было ли это самое крупное поражение, что разочаровывает в карьере? Можно сказать, что да", – цитирует Траустасона Visir.

Напомним, что Украина одолела Исландию со счетом 2:1 и добыла путевку на Евро-2024. Команда Сергея Реброва сыграет в группе E, где соперниками будут Бельгия, Румыния и Словакия.

Украина выцарапала путевку на Евро-2024, одержав волевую победу над Исландией