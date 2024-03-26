Сборные Украины и Исландии играют 26 марта в финале плей-офф за выход на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча Украина – Исландия на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Исландия, стартовал 26 марта в 21:45. Финальный поединок плей-офф за выход на чемпионат Европы-2024 проходит в польском Вроцлаве на стадионе Тарчинский Арена. В полуфинале команда Сергея Реброва победила Боснию и Герцеговину (2:1), а Исландия разгромила Израиль (4:1).

Украина – Исландия: онлайн-трансляция матча плей-офф за Евро-2024

На 30-й минуте мяч влетел в ворота сборной Украины. Одноклубник Руслана Малиновского Альберт Гудмундссон раскрутил Судакова и Бражко, после чего из-за пределов штрафной точно пробил в угол ворот. Андрей Лунин был бессилен. 0:1.

Команда Реброва быстро забила ответный гол. На 40-й минуте Судаков забросил в штрафную на Цыганкова. Виктор в касание прострелил в центр, где Роман Яремчук в падении направил мяч в ворота. К сожалению, гол отменили из-за офсайда у вингера Жироны. Клеман Тюрпен офсайда не увидел, но это сделал VAR.

После перерыва "сине-желтые" таки отыгрались. Судаков отдал на ход Цыганкову, Виктор проскочил соперника и уложил точно в нижний угол. Блестящий гол!