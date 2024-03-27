"Зараз дуже важко. Ми були дуже близькі до того, щоб здобути путівку. Дуже важкий момент. Ми втратили впевненість у тому, що можемо наважитися втримати м'яч. Просто перестали довіряти собі. Багато що пішло не так.

Україна – Ісландія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Коли Україна зробила рахунок 2:1, стадо ще важче. Намагатися більше тримати м'яч і створили кілька моментів. Мікаель завдав удару головою після пасу Фіннссона, але на цьому все. Чи була це найбільша поразка, що розчаровує в кар'єрі? Можна сказати, що так", – цитує Траустасона Visir.

Нагадаємо, що Україна здолала Ісландію з рахунком 2:1 і здобула путівку на Євро-2024. Команда Сергія Реброва зіграє у групі E, де суперниками будуть Бельгія, Румунія та Словаччина.

Україна видряпала путівку на Євро-2024, здобувши вольову перемогу над Ісландією