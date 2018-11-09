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"Это самая страшная новость вечера", – Эмери рассказал об ужасной травме Уэлбека

14:27 52 Читати українською
"Это самая страшная новость вечера", – Эмери рассказал об ужасной травме Уэлбека
Унаи Эмери / фото из соцсетей

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы со Спортингом рассказал о травме нападающего Дэнни Уэлбека.

"Травма Уелбека – это самая страшная новость вечера. Понятно, что мы с ним в эти минуты. Он хорошо работал, у него был хороший матч. У него было несколько шансов забить.

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Его травма повлияла на игроков. Они видели насколько серьезной она была. Это может произойти с каждым в таких матчах. Вы не хотите, чтобы это произошло, но это наша профессия.

Когда у кого-то есть такая серьезная травма как эта, то каждый игрок на поле смотрит на нее. Сначала это в твоей голове – ты думаешь об игроке. Но думаю, игроки были сосредоточены на матче, и мы забыли эту травму после возобновления игры. Но когда матч закончился, первое, что они сделали, это спросили о Уэлбеке.

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Дэнни в больнице, будем ждать новостей. Но мы думаем, что это серьезная травма", – цитирует Эмери пресс-служба Арсенала.

Лига Европы4 турЭмирейтс (Лондон)

Арсенал - Спортинг Лиссабон: Четверг 08 ноября 2018

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