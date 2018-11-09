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"Це найстрашніша новина вечора", – Емері розповів про жахливу травму Велбека

14:26 860 Читать на русском
"Це найстрашніша новина вечора", – Емері розповів про жахливу травму Велбека
Унаї Емері / фото із соцмереж

Головний тренер Арсенала Унаї Емері після матчу 4-го туру групового етапу Ліги Європи зі Спортингом розповів про травму нападника Денні Велбека.

"Травма Уелбека– це найстрашніша новина вечора. Зрозуміло, що ми з ним в ці хвилини. Він добре працював, у нього був хороший матч. У нього було кілька шансів забити.

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Його травма вплинула на гравців. Вони бачили наскільки серйозною вона була. Це може статися з кожним у таких матчах. Ви не хочете, щоб це сталося, але це наша професія.

Коли у когось є така серйозна травма як ця, то кожен гравець на полі дивиться на неї. Спочатку це в твоїй голові – ти думаєш про гравця. Але думаю, гравці були зосереджені на матчі, і ми забули цю травму після відновлення гри. Але коли матч закінчився, перше, що вони зробили, це запитали про Велбека.

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Денні в лікарні, будемо чекати новин. Але ми думаємо, що це серйозна травма", – цитує Емері прес-служба Арсенала.

Ліга Європи4 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Спортінг Лісабон: Четвер 08 листопада 2018

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