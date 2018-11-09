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Уэлбек получил ужасную травму в матче Лиги Европы – футболист покинул поле в кислородной маске

09:23 285 Читати українською
Уэлбек получил ужасную травму в матче Лиги Европы – футболист покинул поле в кислородной маске
Дэнни Уэлбек / фото из соцсетей

Нападающий Арсенала Дэнни Уэлбек не смог доиграть поединок 4-го тура группового этапа Лиги Европы с лиссабонским Спортингом.

Форвард вывернул голеностоп на 26-й минуте встречи. Врачи надели на футболиста кислородную маску и забрали за пределы поля на носилках.

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"Худшая новость сегодня – это травмы. Думаю у Дэнни серьезное повреждение. Его отвезли в больницу, так что будем ждать новостей от врачей", – сказал наставник Арсенала Унаи Эмери после матча.

Стоит заметить, что поединок завершился вничью (0:0). Этого результата хватило "канонирам", чтобы гарантировать себе выход в плей-офф.

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Лига Европы4 турЭмирейтс (Лондон)

Арсенал - Спортинг Лиссабон: Четверг 08 ноября 2018

Арсенал
Матч окончен
0 : 0
Спортинг Лиссабон
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