"Я забив вже 9 голів. Звичайно, міг би домогтися і більшого, але в футболі так буває, коли ти в команді з одинадцяти нових гравців.

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Мені подобаються нові виклики, і я знаю, що в Тенеріфе вони будуть від мене їх вимагати. Я міг би покращити свою результативність.

Моє майбутнє? Я можу грати за інші команди, але навряд чи зможу знайти таке ж життя, як у мене в Тенеріфе – це рай", – цитує Соля Eldorsal.com.

Нагадаємо, Тенеріфе орендував у Динамо Франа до завершення нинішнього сезону. У січні 2019-го кияни заплатили за іспанця 3,5 млн євро. У поточному сезоні Соль провів у Сегунді 29 матчів, в яких забив 8 голів і віддав 2 результативні передачі. Для порівняння, за основу Динамо у нього лише 23 поєдинки.

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