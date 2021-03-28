"Бело-синие" до сих пор размышляют о будущем Франа Соля, который сейчас выступает за Тенерифе на правах аренды.

Срок арендного соглашения клуба Сегунды с киевлянами относительно форварда истекает летом. Тенерифе доволен выступлениями Соля и не против оставить его в коллективе, сообщает телеграмм канал Динамо Киев Inside.

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Правда, клуб не может похвастаться большим бюджетом для полноценного трансфера, ведь киевляне требуют 3,5 млн евро. По информации источника, Динамо готово вступать в диалог по сумме выкупа. А вот сам Фран уже принял решение относительно будущего – он вместе с семьей хочет остаться дома в Испании после заграничных вояжей.

Напомним, "бело-синие" в 2019-м купили Соля за 3,5 млн евро, а его контракт рассчитан до лета 2023-го. В текущем сезоне Соль провел за Тенерифе 31 матч, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. За основу Динамо у него только 23 поединка.

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