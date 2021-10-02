Капитан "волков" подписал новый контракт до 30 июня 2026 года, информирует официальный сайт клуба.

Моуринью: На данном этапе Рома не планирует усиливаться украинцами

Пеллегрини является воспитанником Ромы, а за первую команду дебютировал в 2015 году. В прошлом сезоне хавбек провел 47 матчей, отметившись 11 голами и 9 ассистами. Лидер римлян успел огорчить и Шахтер на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Добавим, что Пеллегрини связывали с Ювентусом и Тоттенхэмом, однако теперь Рома может быть спокойной относительно сохранения капитана. Команда Моуринью является соперником Зари на групповой стадии Лиги конференций и уже успела на выезде разгромить луганчан со счетом 3:0.

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