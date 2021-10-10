Бельгия – не тот соперник, который способен заставить Италию отойти от стиля, который проповедует Роберто Манчини. Хозяева Альянц Стэдиум в Турине с первых секунд забрали мяч под свой контроль и зажали хозяев вблизи правого угла поля. Ди Лоренцо при поддержке Берарди и Бареллы классно накрывали защитников, но и сами не смогли прорваться к штрафной. Опасность возниклау – Алдервейрельд в отчаянном прыжке заблокировал. После розыгрыша углового снова бил Кьеза. На этот раз значительно выше.

Поддерживать стартовое давление итальянцам удавалось минут десять. В дальнейшем Бельгия несколько адаптировалась и стала отвечать. Получалось так себе. Скуадра все еще оставалась острее в атаках. Напротив, появление пространства в атаке только помогло тому же Берарди. Доменико в своем фирменном стиле сместился с фланга в центр и пробил. Куртуа не без проблем нивелировал угрозу. Чуть позже классный момент был у Распадори. Кьеза зацепился за мяч в борьбе и покатил на ход партнеру. Форвард Сассуоло пробивал уже из пределов штрафной. Гостей спас Салемакерс, рикошетом от которого мяч улетел на угловой.

Алексис имел свой шанс стать героем и у противоположных ворот. У Бельгии начали получаться атаки флангами. Батшуаи с правого покатил в зону 11-метровой отметки. Казалось, Салемакерс уже огорчил своего бывшего одноклубника. Доннарумма даже не пытался прыгнуть за мячом. Подстраховала перекладина.

Все, описанное выше, команды организовали за полчаса. Завершение первого тайма получилось действительно равным. Ощутимого преимущества не было ни у кого. За атакой на ворота следовал выпад в сторону других. В центре внимания оказались два вингера. Речь идет о Доменико Берарди и Яннике Карраско. Они и самостоятельно забить пытались, и партнеров заигрывали. Правда, голкиперам работы это не прибавило – все завершалось на подступах к штрафной. Уже на 45-й минуте Кьеза сам не поверил, что не смог открыть счет. Федерико почти от центральной линии убежал на свидание с Куртуа. Бельгиец безупречно постелился под мяч, переведя его на угловой. После двух подряд подач рефери отправил команды в раздевалки.

Отдых, очевидно, лучше провели хозяева. Италия разыграла мяч и сразу доставила его к чужим воротам. Там Кьеза и Распадори заставили Вертонгена выбить на угловой. После подачи с линии штрафной пробил Барелла. Куртуа не видел момент удара и не имел никаких шансов достать мяч в правом от себя углу – 1:0. Роберто Мартинесу понадобилось десять минут, чтобы разработать новый план. Наставник сборной Бельгии сделал двойную замену. Свеженький де Кетеларе вывел на удар Батшуаи, а тот с острого угла зарядил в перекладину.

Развить локальный успех не удалось. Очередной забег Кьезы в чужую штрафной принес пенальти. Федерико успел протолкнуть мяч, и Кастань ударил ему в ногу. Рефери не сомневался ни секунды. А вот Альдервейрельд разозлился настолько, что даже бросил мячом в сторону арбитра. Не попал, поэтому только желтая. Видеоасистенты только подтвердили первоначальное решение. К точке подошел Берарди. Пробил неважно. Куртуа угадал направление и даже дотянулся до мяча, но тот предательски залетел в сетку.

Было не похоже, что Бельгия верит в камбэк. Она и не пыталась для этого что-то сделать. Казалось, с таким ходом дел не согласен только Альдервейрельд. Центральный защитник неожиданно стал тем игроком, который создавал больше всего угрозы. В середине второго тайма Тоби дважды заставил Доннарумму продемонстрировать все свое мастерство. В итоге два классных мощных удара и два эффектных сейва.

Вдохновить своих партнеров на финальный штурм попытался Карраско. На старте последней десятиминутки Янник имел момент, идентичный тому, который в первом тайме был у Салемакерса. Алекс тогда попал в перекладину, а Янник попал в штангу. Необходимый эффект это дало. Бельгия забила. Куртуа выловил мяч после подачи с углового и запустил в прорыв Де Брюйне. Тот вывел на удар де Кетеларе, а Шарль сблизился с Доннаруммой и направил мяч между ног рослому голкиперу. В конце концов, Италия сумела на последних минутах забрать мяч под свой контроль и защитила вполне заслуженную победу.