"Это просто поддержка", – Погба снял на видео свою тренировку и заставил говорить об уходе из Манчестер Юнайтед

Погба между Ювентусом и МЮ / коллаж из соцсетей

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Поль Погба потренировался в футболке туринского Ювентуса и снова подогрел слухи о своем возвращении в Италию.

Видео с занятием в футболке "Старой синьоры" французский хавбек выложил в своем Instagram.

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"Знаю, что особенно дерзкие среди вас будут говорить о майке Ювентуса. Я просто поддерживаю своих друзей. Это все, ничего больше", – написал Погба.

Ранее появились слухи, что чемпион мира хочет покинуть МЮ ближайшим летом, а приоритетным вариантом для него является возвращение в состав Юве.

В сезоне 2019/20 Поль Погба сыграл всего 8 матчей во всех турнирах. Последний раз на поле француз появлялся еще в декабре.