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"Это просто поддержка", – Погба снял на видео свою тренировку и заставил говорить об уходе из Манчестер Юнайтед

22:29 9 Читати українською
"Это просто поддержка", – Погба снял на видео свою тренировку и заставил говорить об уходе из Манчестер Юнайтед
Погба между Ювентусом и МЮ / коллаж из соцсетей

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Поль Погба потренировался в футболке туринского Ювентуса и снова подогрел слухи о своем возвращении в Италию.

Видео с занятием в футболке "Старой синьоры" французский хавбек выложил в своем Instagram.

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"Знаю, что особенно дерзкие среди вас будут говорить о майке Ювентуса. Я просто поддерживаю своих друзей. Это все, ничего больше", – написал Погба.

Ранее появились слухи, что чемпион мира хочет покинуть МЮ ближайшим летом, а приоритетным вариантом для него является возвращение в состав Юве.

В сезоне 2019/20 Поль Погба сыграл всего 8 матчей во всех турнирах. Последний раз на поле француз появлялся еще в декабре.

Supporting our Juventus and Sampdoria friends @blaisematuidiofficiel, @albinekdal and all athletes and people around the world who are facing this difficult moment.⠀ ⠀ Be strong, #StayAtHome and be safe !⠀⠀ ⠀ New training camp is called ...⠀⠀ Quarantine PP Arena, open 24/7! ‍♂⠀⠀ Having fun working at home with my brother @victorlindelof!⠀⠀ ⠀⠀ (I know the cheeky ones will talk about the Juventus jersey I'm just supporting my friends ... that's all, nothing more ).⠀ ⠀ ⠀ A sostegno degli amici di Juventus e Sampdoria @blaisematuidiofficiel e @albinekdal e di tutti gli atleti e le persone del mondo⠀ ⠀ Siate forti, #StayAtHome e fate attenzione ⠀ ⠀ Il nuovo campo di allenamento si chiama… ⠀ Quarantena PP Arena, aperto 24 ore su 24 ‍♀⠀ Mi diverto ad allenarmi a casa con il mio amico @victorlindelof!⠀ ⠀ (So che qualche malizioso parlerà del fatto che indosso la maglia della Juventus , ma lo faccio solo per dare un segno di supporto al mio amico, non c’è nessun’altra ragione ).

Допис, поширений Paul Labile Pogba (@paulpogba)

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