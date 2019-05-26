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Манчестер Юнайтед стремится перехватить Де Лигта у Барселоны – манкунианцы предложили Аяксу больше денег

12:08 130 Читати українською
Манчестер Юнайтед стремится перехватить Де Лигта у Барселоны – манкунианцы предложили Аяксу больше денег
Маттейс Де Лигт / Фото ФК Аякс

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт может оказаться на Туманном Альбионе.

Руководство Манчестер Юнайтед сделал предложение Аяксу по трансферу Маттейса Де Лигта, сообщает Daily Mail.

Барселона согласовала трансфер Де Лигта, – Sky Sports

"Красные вияволы" предложили амстердамцам около 80 млн евро за ихнего капитана.

Стоит отметить, что по информации СМИ, Барселона предлагала за 19-летнего защитника 75 млн евро. Именно каталонский клуб называют фаворитом в борьбе за юного таланта.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Де Лигт провел 33 матча, в которых отметился 3-мя голами и 3-мя ассистами.

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