"У меня было предложение из Китая, из Саудовской Аравии, и тогда возникает вопрос – чего вы хотите? Какие у вас цели?

Роналду впервые не забил за четыре матча – Аль-Наср сенсационно потерял победу над аутсайдером

Некоторым игрокам необходимо завершить карьеру на большой сцене, потому что это их самая высокая точка. Вас должны помнить за ваш талант, а не заработки. Если бы было наоборот, ради чего мы тренируемся каждый день, за что нас признают? Это наш талант и это то, чем вы хотите запомниться.

Поэтому я думаю, что игроки определенного уровня должны остановиться на каком-то этапе и это должен быть большой этап. Некоторым другим игрокам действительно нужны были ситуации, в которых можно заработать много денег, потому что раньше в карьере они заработали мало", – пояснил Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану.

Роналду запустил "золотую лихорадку" – Саудовская Аравия способствует богатым, унижает слабых и долларами затыкает критиков