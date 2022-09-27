Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обеспокоен ситуацией Джамала Мусиалы. Звездочка Баварии на юношеском уровне играл за англичан, но на взрослом выбрал Германию.

"Мусиала – исключительный игрок. Вместе с Джудом Беллингемом он играл в нашей команде U-16. Вы знаете, как он нам нравился, вы знаете, как мы пытались удержать его.

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Однако он тренировался в мюнхенской Баварии с восемью немецкими игроками, которые могли повлиять на него. Это позор. Он очень особенный талант", – цитирует Саутгейта Bayern&Germany.

Добавим, что Мусиала в свои 19 лет стал важным игроком Баварии и сборной Германии. Transfermarkt оценивает атакующего хавбека в астрономические 80 млн евро.

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