Англия – Германия – 3:3 – видео голов и обзор матча
Англия расписала ничью с Германией в рамках 6-го тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Отчетный поединок уже не имел никакого турнирного значения. Англия еще после 5-го тура вылетела из Лиги А, а Германия упустила шансы побороться за выход в финальную часть. Правда, у британцев была имиджевая задача – наконец-то прервать серию без голов из игры.
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Все интересные события произошли после перерыва. Сначала Германия обеспечила себе преимущество в два мяча. Затем Англия отыгралась и даже вышла вперед. Наконец, в конце матча Хаверц сравнял счет. Кай стал лишь вторым немцем, оформившим дубль на Уэмбли. Ранее это делал Оливер Бирхофф, дважды забивший в ворота Чехии в финале Евро-1996.