Отчетный поединок уже не имел никакого турнирного значения. Англия еще после 5-го тура вылетела из Лиги А, а Германия упустила шансы побороться за выход в финальную часть. Правда, у британцев была имиджевая задача – наконец-то прервать серию без голов из игры.

Англия и Германия расписали ничью в перестрелке с шестью голами и феерическим камбэком "трех львов"

Все интересные события произошли после перерыва. Сначала Германия обеспечила себе преимущество в два мяча. Затем Англия отыгралась и даже вышла вперед. Наконец, в конце матча Хаверц сравнял счет. Кай стал лишь вторым немцем, оформившим дубль на Уэмбли. Ранее это делал Оливер Бирхофф, дважды забивший в ворота Чехии в финале Евро-1996.