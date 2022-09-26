Битва между сборными Англии и Германии в последнем туре группового этапа Лиги наций не содержала в себе турнирного значения. "Три льва" досрочно вылетели в дивизион В, а "Бундестим" потеряла шансы на проход в плей-офф – тем не менее, команды должны были быть чрезвычайно заряженными на победу. Англичане до сих пор не выиграли ни одного матча в группе, а у немцев в активе оставалась всего одна победа.

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Впрочем, первый тайм разочаровал болельщиков на Уэмбли и телезрителей. Команды пытались прессинговать, но скорости оставались низкими, а моментов в первые 25 минут не возникало вообще. Единственным исключением стала неудачная передача назад на Поупа, которую едва не перехватил Хофман.

Во второй половине тайма содержание игры особо не изменилось, однако появилась острота. Англия выглядела убедительнее. Так, на 26-й минуте контратака "трех львов" завершилась шикарным пасом Шоу с левого фланга на ход Стерлингу – Рахим ворвался в штрафную, качнул защитника и оказался прямо перед тер Штегеном. Марк-Андре парировал выстрел нападающего Челси.

На 28-й же Кейн замкнул подачу Фодена, попал в соперника и сразу же выстрелил с отскока – мимо дальней штанги!

На 44-й минуте Стерлинг снова влетел в штрафную, нанеся удар с левого края, но мяч полетел точно в руки тер Штегену. Германия же огрызнулась в компенсированное время выстрелом Хофмана с линии полукруга. Сфера пролетела рядом с левой штангой. В итоге, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Ганси Флик в раздевалке заменил Хофмана на Вернера, однако после перерыва активнее стартовала атака Англии. В одном из эпизодов Стерлинг даже пробивал с пределов штрафной в руки голкиперу. Впрочем, всего через четыре минуты после возобновления игры островитяне подарили немцам гол.

Как и ожидалось, провалился Магуайр. Харри подарил Гюндогану мяч перед собственной штрафной площадкой, а затем еще и сбил Илкая. Арбитр пересмотрел видеоповтор и назначил пенальти, а Гюндоган спокойно его реализовал. 0:1!

В следующие 10 минут Германия могла удвоить свое преимущество, однако удар Зюле с линии штрафной (в позиционной атаке!) прошел рядом с правой штангой. Вернер же после выхода один на один с Поупом не смог попасть в ворота. Встревоженный Гарет Саутгейт на 66-й минуте провел двойную замену, выпустив Сака и Маунта вместо Стерлинга и Фодена, однако уже через две минуты его подопечные таки пропустили во второй раз! "Бундестим" раскатала шикарную контратаку, завершив ее выстрелом Хаверца метров с 22-х в дальнюю девятку – 0:2!

Теперь уже Ханси Флик провел замены. Коуч сборной Германии обновил фланги, выпустив Гнабри и Госенса вместо Сане и Раума. Похоже, гости на свежих ногах собирались отдать инициативу и ловить Англию на контратаках. От Англии ожидался штурм – вот только никто и подумать не мог, что команда с одним голом в шести матчах способна вернуться в игру.

Хозяева же не только вернулись, но и перевернули ход матча. Уже на 72-й минуте "три льва" сократили отставание в счете в результате подачи Джеймса с правого фланга. Мяч удивительным образом пролетел сквозь кучу футболистов, оказавшись в ногах Шоу – сэр Люк с пяти метров прошил тер Штегена. На 75-й же сработали замены Саутгейта: Сака обыграл Шлоттербека и выкатил передачу в штрафную, а Маунт оттуда пробил в правый угол – 2:2!

На 83-й Англия умудрилась заработать пенальти за грубый фол Шлоттербека против Беллингема. Кейн уверенно его реализовал – 3:2! Казалось, что это был шах и мат для Германии, однако уже на 87-й "Бундестим" успокоила Уэмбли. Гнабри выстрелил из-за пределов штрафной в дальний нижний угол, Поуп парировал перед собой, а Хаверц сыграл на добивании. 3:3!

Голевая феерия на этом голе могла и не завершиться. Уже на 90-й минуте Сака получил передачу на ход, оторвался от преследователей и оказался перед тер Штегеном. Букайо нанес удар в левый нижний, однако Марк-Андре спас Германию. Этот момент стал последним во встрече.

- TER STEGEN DENIES SAKA IN THE FINAL MINUTES! pic.twitter.com/5bRZOm2DtA — ??? ???? (@TheEuropeanLad) September 26, 2022

Финальный свисток зафиксировал результативную ничью – 3:3! Англия отправляется в дивизион В с нулем побед в активе. Германия – третья.

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