Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт занепокоєний ситуацією Джамала Мусіали. Зірочка Баварії на юнацькому рівні грав за англійців, але на дорослому обрав Німеччину.

"Мусіала – неймовірний гравець. Разом з Джудом Беллінгемом він грав у нашій команді U-16. Ви знаєте, як він нам подобався, ви знаєте, як ми намагалися його втримати.

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Однак він тренувався в мюнхенській Баварії з вісьмома німецькими гравцями, які мали можливість вплинути на нього. Це ганьба. Він дуже особливий талант", – цитує Саутгейта Bayern&Germany.

Додамо, що Мусіала у свої 19 років став важливим гравцем Баварії та збірної Німеччини. Transfermarkt оцінює атакувального хавбека у астрономічні 80 млн євро.

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