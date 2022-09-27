"Це ганьба": втеча англійського суперталанта в збірну Німеччини роздратувала Саутгейта
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт занепокоєний ситуацією Джамала Мусіали. Зірочка Баварії на юнацькому рівні грав за англійців, але на дорослому обрав Німеччину.
"Мусіала – неймовірний гравець. Разом з Джудом Беллінгемом він грав у нашій команді U-16. Ви знаєте, як він нам подобався, ви знаєте, як ми намагалися його втримати.
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Однак він тренувався в мюнхенській Баварії з вісьмома німецькими гравцями, які мали можливість вплинути на нього. Це ганьба. Він дуже особливий талант", – цитує Саутгейта Bayern&Germany.
Додамо, що Мусіала у свої 19 років став важливим гравцем Баварії та збірної Німеччини. Transfermarkt оцінює атакувального хавбека у астрономічні 80 млн євро.
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