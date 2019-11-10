"Это полный п****ц", – бывший капитан Ворсклы Даллку оценил ситуацию в клубе

Бывший капитан полтавской Ворсклы Арменд Даллку прокомментировал серию неудач команды Виталия Косовского.

"Извините за слова, это полный п****ц. Пусть играют сейчас те, кто строил команду", – написал 36-летний албанский футболист в комментарии в фейсбуке под постом бывшего сотрудника Ворсклы Евгения Греся.

Львов – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, в 14-м туре УПЛ полтавская команда уступила Львову (0:2) и опустилась на последнее место турнирной таблицы. В Премьер-лиге подопечные Виталия Косовского потерпели четыре поражения подряд с общим счетом 0:9.

Львів у більшості впевнено переміг Ворсклу – "містяни" перервали 8-матчеву безвиграшну серію й покинули останню позицію