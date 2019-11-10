"Це повний п****ць", – колишній капітан Ворскли Даллку оцінив ситуацію в клубі

Колишній капітан полтавської Ворскли Арменд Даллку прокоментував серію невдач команди Віталія Косовського.

"Вибачте за слова, це повний п****ць. Нехай грають зараз ті, хто будував команду", – написав 36-річний албанський футболіст в коментарі у фейсбуці під постом колишнього працівника Ворскли Євгена Греся.

Львів – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, в 14-му турі УПЛ полтавська команда поступилася Львову (0:2) і опустилася на останнє місце турнірної таблиці. В Прем'єр-лізі підопічні Віталія Косовського зазнали чотирьох поразок поспіль із загальним рахунком 0:9.

Львів у більшості впевнено переміг Ворсклу – "містяни" перервали 8-матчеву безвиграшну серію й покинули останню позицію