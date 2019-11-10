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"Це повний п****ць", – колишній капітан Ворскли Даллку оцінив ситуацію в клубі

06:00 23 Читать на русском
"Це повний п****ць", – колишній капітан Ворскли Даллку оцінив ситуацію в клубі
Арменд Даллку / фото з відкритих джерел

Колишній капітан полтавської Ворскли Арменд Даллку прокоментував серію невдач команди Віталія Косовського.

"Вибачте за слова, це повний п****ць. Нехай грають зараз ті, хто будував команду", – написав 36-річний албанський футболіст в коментарі у фейсбуці під постом колишнього працівника Ворскли Євгена Греся.

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Нагадаємо, в 14-му турі УПЛ полтавська команда поступилася Львову (0:2) і опустилася на останнє місце турнірної таблиці. В Прем'єр-лізі підопічні Віталія Косовського зазнали чотирьох поразок поспіль із загальним рахунком 0:9.

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Арменд Даллку Арменд Даллку Ворскла Ворскла
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