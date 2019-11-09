Львів у більшості впевнено переміг Ворсклу – "містяни" перервали 8-матчеву безвиграшну серію й покинули останню позицію

В рамках 14-го туру УПЛ Львів під керівництвом Єгіше Мелікяна відштовхнувся від дна, перегравши Ворсклу в битві аутсайдерів (2:0).

Матч останніх команд у турнірній таблиці розпочався у невисокому темпі й практично без моментів, але зі значною кількістю фолів. Перша гострота сталася на 10-й хвилині, коли Люлька прибрав захисника у штрафному й пробив у ближній кут – поруч зі стійкою! Ще за дві хвилини "містяни" відкрили рахунок: Мельничук виконав необачну передачу на голкіпера, Абнер перехопив м'яч і перекинув Різника, а другим дотиком переправив м'яч у сітку. 1:0!

На 16-й Ренан міг подвоїти перевагу Львова, вдруге вирвавшись віч-на-віч з воротарем, однак нападник затягнув з ударом, дозволивши його заблокувати. Господарі діяли сміливо, вміло комбінуючи й відкриваючи зони, а Ворскла відповідала лише грубощами. Зрештою, на 34-й хвилині такий футбол призвів до другої жовтої картки Луїзао, а на 40-й і до пенальті за фол проти Педро – Пернамбуко впевнено його реалізував. 2:0.

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На другий тайм Віталій Косовський випустив Артура, який вчора грав за молодіжку, однак ніякого посилення у грі це не дало. Львів продовжив тримати ініціативу й ледь не влаштував погром вже на 55-й хвилині, коли Ренан ударом головою замкнув подачу Педро – Різник витягнув м'яч з-під поперечини. Після цього команди перестали серйозно загострювати гру на добрі хвилин 20: за цей період можна згадати хіба що невдалу спробу Артура пробити в падінні через себе та постріл Приймака із середньої дистанції в руки Різнику.

На 79-й хвилині відзначитись голом міг Богунов, який вийшов на заміну й завершив класну контратаку ударом з правого краю штрафного – поруч з дальньою стійкою пролетів м'яч. Ворскла нічим на це не відповіла, а на 81-й ще й залишилась вдев'ятьох через другу жовту картку Мартиненка. Після цього все стало зрозуміло. Львів впевнено довів матч до першої перемоги під керівництвом Єгіше Мелікяна, який дебютував в якості головного тренера "містян".

Таким чином, Львів набрав 11 очок і покинув останню позицію, піднявшись на одинадцяту. Ворскла, маючи всього 8 залікових балів, замикає турнірну таблицю.

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