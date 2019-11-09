toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАВАРИЯ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Львов – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

20:19 50 Читати українською
Львов – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча
Львов – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча / фото: ФК Львов

Ворскла вдевятером уступила Львову в матче 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Львов – Ворскла.

12’ Абнер Ренан
42’ Жозе Витор
 
Луизао 35’
Евгений Мартыненко 81’
12’ Абнер Ренан
35’ Луизао
42’ Жозе Витор
81’ Евгений Мартыненко

Львов открыл счет уже на 12 минуте, отличился Ренан. Полтавчан подвел Луизао, который получил красную карточку еще в первом тайме, а через 6 минут Витор Педру удвоил преимущество львовян. Мартыненко во втором тайме решил еще облегчить дело для "горожан", получив 2 желтые карточки за 8 минут.

Львов в большинстве победил Ворсклу – "горожане" прервали 8-матчевую безвыигрышную серию и покинули последнюю позицию

Таким образом, Львов набрал 11 очков и поднялся с последнего места, куда с 8 очками опустилась Ворскла.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Вест Хэм с Ярмоленко опозорился против Бернли – украинец не реализовал супершанс, лондонцы продлили ужасную серию
18:56
660
Теги
Видеоновости Львов Львов Львов - Ворскла Ворскла Ворскла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
51
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук