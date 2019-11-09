Львов – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Ворскла вдевятером уступила Львову в матче 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Львов – Ворскла.

Львов открыл счет уже на 12 минуте, отличился Ренан. Полтавчан подвел Луизао, который получил красную карточку еще в первом тайме, а через 6 минут Витор Педру удвоил преимущество львовян. Мартыненко во втором тайме решил еще облегчить дело для "горожан", получив 2 желтые карточки за 8 минут.

Львов в большинстве победил Ворсклу – "горожане" прервали 8-матчевую безвыигрышную серию и покинули последнюю позицию

Таким образом, Львов набрал 11 очков и поднялся с последнего места, куда с 8 очками опустилась Ворскла.