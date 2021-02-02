Тренер московского Динамо Андрей Воронин прокомментировал слухи о том, что встречался и выпивал с бывшим партнером по сборной Украины Евгением Селезнёвым.

"Я действительно встречался с Женей Селезневым, мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред.

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Я – тренер московского Динамо, я дорожу своей репутацией и своей работой. Надеюсь, что Женя с Колосом во всем разберутся, и он продолжит выступать за клуб. Повторюсь – при мне на встрече никто не пил.

А господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И вообще обращать внимание на то, что пишется про других людей и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, причем более осведомленные, чем у журналиста Крамара", – сказал Воронин в комментарии изданию Sport24.

Напомним, товарищеский матч между Колосом и брестским Рухом закончился со счетом 2:2, а Селезнев так на поле и не вышел. Евгений уже покинул расположение Колоса, однако официально о разрыве контракта пока не сообщили.

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