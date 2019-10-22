Эмери считает поражение Арсенала от Шеффилд Юнайтед несправедливым

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери разочарован результатом матча против Шеффилд Юнайтед (0:1).

"Мы не заслуживали поражения. У соперника был один опасный момент, и он его реализовал. Прежде всего нам следует улучшить свою игру, чтобы не пропускать такие мячи. Мы имели больше шансов забить, но не сумели этого сделать. Арсенал заслуживал большего в этом матче.

Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 1:0 – видео гола и обзор матча

После того как мы пропустили, мы стали лучше контролировать игру, но соперник хорошо защищался, и было сложно проводить атаки. Арсенал имеет определенные проблемы в каждом матче. В этой игре мы должны были брать три очка. Результат разочаровывает, но мы можем извлечь урок из этого поражения", – цитирует Эмери Sky Sports.

После 9-ти туров АПЛ Арсенал расположился на 5-й строчке, имея в активе 15 очков.

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