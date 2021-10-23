"Мы подошли к матчу с большими кадровыми потерями. У нас они были уже перед Александрией. Мы потеряли четырех, перед матчем с Шахтером еще трое футболистов попали в лазарет из-за коронавируса. Это коснулось и тренерского штаба, и административного. Для нас это глобальные потери, у нас короткая скамейка.

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Но мы вышли, игра была достаточно хорошей с нашей стороны. Пытались контролировать. Ребята настроились. Обидно, столько народу, праздник, больше 12 тысяч пришло поддержать нас.

Нелепая вторая желтая карточка Тилля... Трудно судить. Думаю, нельзя такие давать. Первая карта – Тилль в корпус сыграл. Для нас потеря такого игрока – ключевая. Очень и ребятам обидно. Это Шахтер, команда, у которой квалифицированные футболисты, с ними 11 на 11 тяжело играть. А вдесятером мы выглядели достойно.

Понимали, что благодаря контратакам и каким-то стандартам можем добиться успеха. Держались, как могли, но усилить не имели кем. У ребят тоже накапливается усталость. В первом тайме пытались контролировать, знали, что Шахтер играет позиционно, раскрывает середину, есть забегания. Старались не дать сыграть в штрафной, навязать свою игру, пытались играть в их футболе. Думаю, нам удавалось до удаления. Жаль, что потеряли Тилля, это наша ведущая фигура.

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Что стало ключевым фактором гола Шахтера? Соломон очень быстрый. Даже ребята сами говорили, что его трудно удержать. Свежие люди выходят, бразильцы и Соломон очень быстрые. Где-то и проблемы с концентрацией уже. Где-то благодаря этому и дожали нас", – сказал Омельчук в эфире ТК Футбол.