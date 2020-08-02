"Це відсутність поваги": Барселона обурена вчинком Артура, який відмовляється грати за клуб

Нагадаємо, 27 липня, стало відомо про демарш Артура. Хавбек "синьо-гранатових", який з нового сезону гратиме за Ювентус, не з'явився на обов'язкове тестування на COVID-19. Пізніше з'ясувалося, що півзахисник самовільно вирушив до Бразилії та не збирається повертатися в Барселону. Ба більше, бразилець більше не хоче одягати футболку Барселони, хоча попереду в каталонців ще є Ліга чемпіонів.

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"Ми домовилися, що до кінця Ліги чемпіонів Артур гратиме за Барселону. Це стосувалося як чемпіонату, так і Ліги чемпіонів. Він відіграє певну роль в команді і міг би допомогти нам.

Вчинок Артура – це відсутність поваги до одноклубників, тому що команда хоче досягти успіху в Лізі чемпіонів. І до клубу теж проявлено неповагу. Немає ніякої логіки в тому, що перед важливим турніром гравець вирішує усунутися. Такий вчинок нічим не виправданий і абсолютно незрозумілий.

Футболіст не з'явився після невеликих канікул. Це неприпустимий акт недисциплінованості. І саме тому ми почали розслідування, тому що немає ніяких аргументів, що виправдовують його відсутність.

Він подзвонив і сказав: "Я не повернуся, я залишуся в Бразилії". Це його рішення. Ніхто не давав йому дозволу", – цитує Бартомеу Sport.es.

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