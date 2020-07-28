Барселона обвинила Артура в сговоре с Ювентусом – игрок хочет разорвать контракт, конфликт продолжается

Напомним, вчера, 27 июля, стало известно о демарше Артура. Хавбек "сине-гранатовых" не явился на обязательное тестирование на COVID-19. Позже выяснилось, что полузащитник самовольно отправился в Бразилию и не собирается возвращаться в Барселону.

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На сегодняшней тренировке команды Артур не появился. Более того, бразилец больше не хочет одевать футболку Барселоны, хотя впереди у каталонцев еще Лига чемпионов. В клубе такие действия 23-летнего хавбека считают результатом заговора с Ювентусом, в который Артур перейдет по окончании сезона.

По мнению Барселоны, после подписания контракта с туринцами бразилец начал думать о "Старой синьоре", а не Барселоне. Именно поэтому он симулировал проблемы со здоровьем, чтобы не выходить на поле и не рисковать получить травму накануне смены клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Последний раз Артур выходил на поле еще 27 июня, появившись на замену в конце матча против Сельты. Хавбек демонстрировал свое нежелание выходить на поле, что стало последней каплей терпения Кике Сетьена и руководства. После той выходки бразилец на поле не выходил. Представители Артура связались с Барселоной и сообщили клуб о желании досрочного прекращения сотрудничества. Сам игрок настроен дождаться начала действия контракта с Ювентусом в Бразилии, после чего присоединится к новому клубу.

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