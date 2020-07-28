toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Барселона обвинила Артура в сговоре с Ювентусом – игрок хочет разорвать контракт, конфликт продолжается

15:28 - Читати українською
Барселона обвинила Артура в сговоре с Ювентусом – игрок хочет разорвать контракт, конфликт продолжается
Артур / ФК Барселона

Барселона отреагировала на действия Артура Мело, который самовольно покинул расположение команды и улетел в Бразилию.

Напомним, вчера, 27 июля, стало известно о демарше Артура. Хавбек "сине-гранатовых" не явился на обязательное тестирование на COVID-19. Позже выяснилось, что полузащитник самовольно отправился в Бразилию и не собирается возвращаться в Барселону.

Артур устроил бойкот Барселоне и не хочет играть в Лиге чемпионов – причины демарша бразильца

На сегодняшней тренировке команды Артур не появился. Более того, бразилец больше не хочет одевать футболку Барселоны, хотя впереди у каталонцев еще Лига чемпионов. В клубе такие действия 23-летнего хавбека считают результатом заговора с Ювентусом, в который Артур перейдет по окончании сезона.

По мнению Барселоны, после подписания контракта с туринцами бразилец начал думать о "Старой синьоре", а не Барселоне. Именно поэтому он симулировал проблемы со здоровьем, чтобы не выходить на поле и не рисковать получить травму накануне смены клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Последний раз Артур выходил на поле еще 27 июня, появившись на замену в конце матча против Сельты. Хавбек демонстрировал свое нежелание выходить на поле, что стало последней каплей терпения Кике Сетьена и руководства. После той выходки бразилец на поле не выходил. Представители Артура связались с Барселоной и сообщили клуб о желании досрочного прекращения сотрудничества. Сам игрок настроен дождаться начала действия контракта с Ювентусом в Бразилии, после чего присоединится к новому клубу.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім

blog_ava
Динамо официально обьяснило "отставку" Луческу, рассекретив переписку тренера c Суркисом
11:02
18192
Теги
Барселона Барселона Ювентус Ювентус Испания Артур
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
36
мин
Черноморец
19:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук